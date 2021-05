Erstellt am 04. Mai 2021 (00:00)

Heuriger TO GO und Heurigenbetrieb bei Studeny .

Liebe Heurigengäste, wir machen für Sie einen HEURIGEN TO GO vom 7.-18. Mai um telefonische Bestellung wird gebeten. Wir bieten warme Heurigenspezialitäten to go.Täglich von 11-18 Uhr. HEURIGENBETRIEB vom 19. Mai bis auf weiteres! Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Bestellung und ab mitte Mai auf Ihren Heurigenbesuch im Lokal, Ihre Familie Studeny!

Öffnungszeiten

Abholheuriger vom 7.-18. Mai täglich von 11-18 Uhr | HEURIGENBETRIEB vom 19. Mai bis auf weiteres!

Kontakt

Familie Studeny

2504 Sooß, Hauptstraße 80

02252 87311