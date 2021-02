Erstellt am 25. Februar 2021 (00:00)

Heuriger TO GO und Weinbau Studeny .

Liebe Heurigengäste, wir machen für Sie einen HEURIGEN TO GO von 25. Februar bis 14. März um telefonische Bestellung wird gebeten. Wir bieten warme Heurigenspezialitäten to go.Täglich von 11-18 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Bestellung, Ihre Familie Studeny!

Öffnungszeiten

25.02.2021 - 14.03.2021

täglich von 11-18 Uhr

Kontakt

Familie Studeny

2504 Sooß, Hauptstraße 80

02252 87311