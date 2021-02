Erstellt am 22. Februar 2021 (00:00)

Erstellt am 22. Februar 2021 (00:00)

Heuriger To Go Weingut Völkl .

HEURIGER TO GO! Erleben Sie stimmungsvolle Heurigenatmosphäre in einem über hundert Jahre alten Winzerhaus mit typischem Innenhof. Genießen Sie unsere Weine zu traditioneller Heurigenküche. Wir bieten bodenständige Schmankerl wie "Oadeaner-Jaus'n" mit einem Stamperl Hausbrand, den Waldviertler Bauernsalat, Hühnersalat, Forellenfilet, Trude's Platte und viele andere Köstlichkeiten. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot. Viele zufriedene Stammgäste kehren gerne bei uns ein.

Öffnungszeiten

25.02.2021 - 28.02.2021



Kontakt

Heuriger To Go Weingut Völkl

Familie Völkl

3552 Lengenfeld, Langenloiserstraße 83

0676 9186121



https://www.weingut-voelkl.at