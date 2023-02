Erstellt am 13. Februar 2023 (00:00)

WO WIR SIND Unser Heuriger befindet sich im Gebäude der früheren Oberen Mühle in Untermeisling 15. Mit der Renovierung wurde aus der alten Säge ein gemütliches und uriges Lokal. WER WIR SIND ... eine kleine Winzerfamilie, die 2019 von Rehberg nach Untermeisling gezogen ist. Unsere Weingärten haben wir in Lengenfeld. Im Heurigen freuen wir uns über jeden Gast, der uns besuchen kommt und unser kulinarisches Angebot in schöner Umgebung genießt! BEI UNS GIBT ES - eine gute bodenständige Jause und gepflegten Wein - verschiedene Produkte aus hauseigener Herstellung - Parkplatz direkt beim Haus - einen Kinderspielplatz - ruhige Natur soweit das Auge reicht Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

16.02.2023 - 05.03.2023

Di-So. ab 16 Uhr

Kontakt

Heuriger Zur alten Säge

Familie Lorenz-Bürger

3521 Gföhl, Untermeisling 15

0660 3503972



https://www.heuriger-altesaege.at