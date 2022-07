Erstellt am 19. Juli 2022 (00:00)

Erstellt am 19. Juli 2022 (00:00)

Liebe Himbeerfreunde! Auf der Suche nach köstlichen Himbeerprodukten od. frischen Himbeeren!?? Es ist wieder soweit: Unsere HIMBEEREN werden täglich frisch gepflückt und können bei uns AbHof von 9:00 bis 19:00 gekauft werden. Am Donnerstag und Samstag können Sie uns auch am Markt / Domplatz St. Pölten besuchen. Für Bestellungen und weitere Auskünfte sind wir unter der Tel. Nr: 0664/5025282 erreichbar! Herzliche Grüße Familie Deix; Brunn 1, 3104 Harland Besuchen Sie uns auch auf Facebook oder Instagram! Abhof sind wir täglich von 9.00 - 19.00h erreichbar - telefonisch unter 0664/5025282 oder 0664/5228300. Für Bestellungen könnt ihr uns gerne per Email kontaktieren: Himbeeren.Deix@gmx.at .

Öffnungszeiten

Brunn 1: täglich 9-19 Uhr ab Hof-Verkauf

Kontakt

Himbeeren Deix / Ab Hof-Verkauf

Elisabeth Deix

3104 Harland, Brunn 1

0664 5025282