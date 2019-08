Fr, 30. August- So, 1. September: Buntes Programm bieten die Winzer in der Reichersdorfer Kellergasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verwöhnen Sie mit Heurigenschmankerln u. köstlichen Tröpferln aus der Region. Taxi € 5,- pro Person; Hüpfburg für Kinder, Volkstanzgruppe/Wagram am SA u. /Herzogenburg am Sonntag. SA + SO Weinriedenwanderungen.

Öffnungszeiten

30.08.2019 - 01.09.2019

Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Kontakt

KELLERFEST REICHERSDORF

Markus Müller

3134 Nussdorf / Traisen, Wegscheidgasse

0664 5338897