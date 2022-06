Wir haben uns mit einer Vielfalt an herkunftstypischen Wachauer Weinen unter der Leitung von Roman Horvath MW und Heinz Frischengruber zu einem der bedeutendsten Weingüter Österreichs entwickelt. Die Kleinstparzellen in den steilen Terrassen entlang der Donau werden von unseren Winzerfamilien, den Helden des Weinguts, in aufwendiger Handarbeit bewirtschaftet. Handwerk, Nachhaltigkeit und die einzigartige Biodiversität sind elementare Säulen der Arbeit in unseren Weingärten. Wir vinifizieren Trauben aus weltberühmten Rieden wie Achleiten, Kellerberg und Singerriedel und sind zudem für unser umfangreiches weintouristisches Angebot bekannt. Wir sorgen für einen authentischen Herkunftscharakter unserer Weine. Sie sind geprägt von kargen Gneisböden und weisen eine typische, kühle und frische Wachauer Säurestruktur auf. Die einzigartigen Wachauer Rieden sollen in ihnen präzise und klar zum Ausdruck gebracht werden. Unsere Weine überzeugen mit Spannung und Grip am Gaumen sowie mit einem animierenden Trinkfluss und sind von fesselnder Eleganz.

Öffnungszeiten

16.06.2022 - 20.06.2022

tägl. ab 16 Uhr

Kontakt

Kellerschlössel Domäne Wachau



3601 Dürnstein, Dürnstein 107

0664 88227377



https://www.domaene-wachau.at