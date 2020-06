Der Kirchheuriger Hofstädter ist ein alteingeführter Betrieb und wird seit Jahrzehnten als Familienbetrieb geführt. Es wird schon seit 1933 „ausg’steckt“. Das Weingut Hofstädter befindet sich in Guntramsdorf /Weinbaugebiet Thermenregion. In der Thermenregion sind Boden und Klima für den Weinbau optimal geeignet. Durch die Aufteilung unserer Rieden auf Guntramsdorf und Gumpoldskirchen haben wir für all unsere Sorten die richtigen Voraussetzungen gefunden. Grüner Veltliner, Welschriesling, Weissburgunder, Chardonnay Classic, Sauvignon Blanc, Neuburger, Rotgipfler, Zierfandler sowie Blauer Portugieser, Zweigelt und Cabernet Sauvignon sind unsere Trauben, welche jedes Jahr in den Weinrieden gedeihen und zu hervorragenden Weinen ausgebaut werden!

Öffnungszeiten

16.06.2020 - 01.07.2020

GEÖFFNET JEWEILS 10:30 – 23:00 UHR



Kontakt

Kirchheuriger Hofstädter

Familie Hofstädter

2353 Guntramsdorf, Kirchenplatz 2

02236 52350; 0676 89323034



http://hofstaedter.at