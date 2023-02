Aquarell-Malkurse auf der GAMSBURG in ANNABERG mit Marion Pass für Anfänger und Fortgeschrittene! Ausspannen, kreativ werken inmitten der Berg- u. Naturwelten in- und rund um Annaberg!! Fam. Kittinger und Claudia Kubelka freuen sich auf eure Teilnahme! Professionelle Begleitung, naturnahe Umgebung und gemütliche Atmosphäre.

Termine:

24.--26. März;

28.-30. April;

2.-4. Juni;

14.-16. Juli;

8.-10. Sept.;

24.-26. November 2023.

Die Malkurse finden von Freitag 14-17 Uhr, Samstag und Sonntag 9:30-17 Uhr statt.

Kurskosten: 220€, Kaffee- und Kuchenjause inklusive.

Nächtigung und kulinarische Verköstigung im nahegelegenen Gasthof Meyer möglich. Malmaterial wird bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt (Unkostenbeitrag bis 20€).

KUNST: Die Malkurse finden in der Gamsburgschule in Annaberg statt, die von Sepp Gamsjäger gebaut und von Dr. Kirchschläger 1982 eröffnet wurde. Die Kurse richten sich an Anfänger, Quereinsteiger und Fortgeschrittene, also jeden der sich für Kunst und Malerei interessiert. Marion Pass, selbstständige Künstlerin, geht auf jeden individuell ein, ob es die ersten Schritte beim Skizzieren, das Mischen von Farben oder die Technik der Aquarell-Malerei ist.

NATUR Die Gamsburg in Annaberg befindet sich an der Via Sacra, sowie am Naturlehrpfad und bietet einen Blick über die Türnitzer Alpen. In diesem Ambiente werden in lockerer Atmosphäre die Malkurse abgehalten.

ENTSCHLEUNIGEN „Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.“ sagte schon Friedrich Schiller. Dem Alltag entfliehen und mit allen Sinnen Kunst und Natur wahrnehmen und die Gedanken wieder bunt färben lassen. MARION PASS Die selbstständige Künstlerin und ausgebildete Biologin schwärmt von verschiedenen Techniken.

Neben Aquarell malt sie mit Acryl, Graphit, Kohle und Ölfarben und gibt Kurse sowohl in der Kunstfabrik Wien als auch in ihrem Atelier in Wördern im Bezirk Tulln.

Kontakt

Kunst-Natur-Entschleunigen

Marion Pass / Fam. Kittinger

3222 Annaberg Gamsburg, Gamsburg in Annaberg

0664 1620171 Claudia Kubelk