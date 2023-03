Eingebettet im verträumten Hügelland des südlichen Waldviertels liegt unser Familienbetrieb mit Herz und Kompetenz. Lassen Sie sich von uns verwöhnen und fühlen Sie sich wie zu Hause. Das rustikale Ambiente unseres Heurigen eignet sich für Feiern jeglicher Art. Ob Hochzeiten, ausgelassene Geburtstagsfeiern oder Ausflüge zu zweit: stilvolle Räumlichkeiten bieten für jeden Anlass gemütliche Atmosphäre. Unsere kleinen Gäste können sich in der geräumigen Kinderecke oder am entdeckungsreichen Spielplatz im Freien nach Lust und Laune austoben, während die Eltern in Ruhe verkosten und genießen. Viel Grund zum Bleiben bis in die späten Abendstunden! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

10.03.2023 - 26.03.2023

Freitag und Samstag ab 15h, SO ab 11h

Kontakt

Landhaus Heuriger

Familie Landstetter

3661 Artstetten, Hasling 9

07413 8331



https://reiterherbert.wixsite.com/landhaus-heuriger