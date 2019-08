Wein, Laternderlheuriger und Gästezimmer, das alles finden Sie bei uns. im kleinen Ort im Traisentaler Weinbaugebiet. Mit 60 Sitzplätzen verwöhnen wir Sie gerne in unserem Laterndelheurigen mit Speis und Trank. Im Sommer bieten wir Ihnen einen großen Gastgarten mit Kinderspielplat mit schattige Sitzplätzen unter großen Nussbäumen an. Gerne nehmen wir Privatfeste bis zu 35 Personen entgegen, wir bieten ein reichhaltiges Buffet, das auf Wunsch von Ihnen mit Hausspezialitäten zusammengestellt wird. So freuen wir uns über Ihren Besuch beim Laternderlheurigen Möchten Sie einen Urlaub im schönen Traisental genießen, so freuen wir uns Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstück und auf Wunsch bieten wir auch gerne eine Weinverkostung für Sie an. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme/Ihren Besuch, Fam. Wieser & Team.

Öffnungszeiten

26.08.2019 - 05.09.2019

Montag-Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

Laternderl Heuriger E. u. S. WIESER

Erich und Susanne Wieser

3131 Wetzmannsthal, Traubenweg 1

0676 5067788



http://www.wieser.me