Lokal und Gastgarten bei Urbanunsschenke Pahl geöffnet.

Liebe Heurigengäste! Ab 15. Mai - 12. Juli haben durchgened für Sie von Dienstag - Sonntag von 10:00- 23:00 Uhr geöffnet! Wir freuen uns, Sie ab 15. Mai wieder bei uns im lokal begrüßen zu dürfen! Wir öffnen Lokal und Gastgarten und Sie können Ihre Speisen und Getränke wieder bei uns am Tisch genießen. Um Tischreservierung wird gebeten unter: 02252/ 209521, Wir bieten weiterhin Abhol-u. Zustellservice an. Die Zustellung erfolgt über Taxi Baden (45545), Zustellgebühr: € 3,00 in Baden, €5,00 in Baden Umgebung (Sooß, Pfaffstätten, Tribuswinkel ...) Unsere Speisekarte finden Sie auf unserer Hompage: www.urbanusschenke.at und auf Facebook oder Google! Bei Abholung bitte den Mundschutz nicht vergessen! Wir freuen uns auf Ihre Bestellung! Ihre Familie Pahl und das Team der Urbanusschenke!

2500 Baden, Habsburgerstraße 62a

