Besuchen Sie uns und genießen Sie gemütliche Stunden. Unserer Heuriger wird seit 1998 als Familienbetrieb geführt. In 15 Wochen (über das Jahr verteilt) bieten wir in unserem gemütlichen Heurigenlokal hausgemachte Köstlichkeiten und Schmankerl aus eigener Erzeugung. Bei Schönwetter bewirten wir Sie auch im Garten, während sich Ihre Kinder am Spielplatz austoben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

23.06.2018 - 15.07.2018

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag ab 15 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Kontakt

Mostheuriger Haumer

Erwin Haumer

3970 Weitra, Lauterbach 5

0664 1988887



htpp://www.haumers-mostheuriger.at