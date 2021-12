Erstellt am 22. Dezember 2021 (00:00)

Frohe Festtage, eine schöne Zeit im Kreise Ihrer/ eurer Liebsten, Gesundheit, Zuversicht für 2022 Dankeschön ganz herzlich an unsere treuen Stammgäste und Kunden in den vergangenen sehr herausvordernden Monaten! Auch vielen Dank an alle unsere zuverlässigen Lieferanten u. Geschäftspartner. Fam. Moderbacher & Team wünschen frohe Weihnachten und prosit Neujahr!

Öffnungszeiten



Kontakt

Mostheuriger Moderbacher

Christine Moderbacher

3200 Obergrafendorf, Dorfstraße 18 in Ebersdorf

02747 3903



http://www.moderbacher.at