Erstellt am 20. Juli 2020 (00:00)

Familienbetrieb mit Mutterkuh- und Schweinehaltung in ruhiger, schöner Lage in ca. 640 m Seehöhe etwas ausserhalb von Kirchberg am Wechsel. Die angebotenen Spezialitäten stammen ausschließlich aus eigenener Erzeugung/Schlachtung der Tiere aus eigener Haltung. Bei schönen Wetter lädt auch die umliegende Umgebung zu ausgedehnten Wanderungen ein. Spezialitäten: •Hausgemachte Spezialitäten aus eigener Erzeugung •Selbstgebrannte Schnäpse •Hausgemachte Mehlspeisen; Kinderspielplatz Reservierungen: 02641/8784

Öffnungszeiten

23.07.2020 - 26.07.2020



Kontakt

MOSTHEURIGER RIEGLER

Ernst und Christine Riegler

2880 Kirchberg am Wechsel, Alpeltal 2

0676 3921598

http://www.mostheimat.at