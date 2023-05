Erstellt am 01. Mai 2023 (00:00)

"Original-Mostheuriger", traditionell, gemütlich, herzlich; Ehrliche, von Hand nach alter Tradition zubereiteten Heurigenschmankerl! Wir freuen uns, euch mit unserer Heurigenjause bei gutem Most, Säften..... aus eigener Produktion und Verarbeitung mit Liebe zum Detail, verwöhnen zu dürfen. ....rundherum herrliche Natur! Termin 2023 Do, 11.- So, 28. Mai

Öffnungszeiten

11.05.2023 - 28.05.2023

von Donnerstag-Sonntag jeweils ab 14 Uhr geöffnet

Kontakt

Mostschank KAISERHOF

Familie Thomas Kaiser

3150 Wilhelmsburg Wilhelmsburg; Wegbach 3, Wegbach 3

0664 88330646