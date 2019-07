Erstellt am 11. Juli 2019 (00:00)

In den Sommerferien betreiben wir einen ‚Mostheurigen‘. Hier können Sie unsere Produkte aus eigener Erzeugung genießen. Obst wird zu Most, Säften und Edelbränden verarbeitet. Rind- und Schweinefleisch geselcht, ....... Und neben unserem ursprünglich als ‚Schnitternachspeise‘ bekannten ‚Breslpudding‘ gibt‘s stets eine große Auswahl an herzhaften Nachspeisen! Familie Zöchling fruet sich, Sie inmitten herrlicher Natur bewirten zu dürfen.

Öffnungszeiten

13.07.2019 - 31.07.2019

täglich ab 12 Uhr geöffnet; Do u. FR Ruhetage

Kontakt

Mostschank NUTZHOF

Familie Franz Zöchling

3074 Michelbach, Kleindurlaß 11

02744 8289 0664 4201875



http://www.nutzhof.at