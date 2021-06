Der Nikolaihof ist mit fast 2.000-jähriger Geschichte das älteste Weingut Österreichs. Auf 22 Hektar werden nach strengen biodynamischen Demeter-Richtlinien vornehmlich Riesling und Grüner Veltliner kultiviert. In den Weingärten werden keine Herbizide, Pestizide, Kunstdünger oder synthetische Spritzmittel verwendet. Die Weine vergären auf der eigenen Hefe und lagern im geschichtsträchtigen, römischen Weinkeller in großen, alten Eichenholzfässern bis zu 20 Jahre. Die biozertifizierte Weinstube bietet Gästen Platz in unterschiedlichsten Räumlichkeiten sowie in bezaubernder Atmosphäre im Hof unter der Kaiserlinde. Feiern lässt es sich im Nikolaihof besonders stilvoll. Die festlichen Räume bieten ein wunderbares Ambiente für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage und Firmenfeiern in jeder Größenordnung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

Von Mittwoch bis Freitag von 17-23 Uhr und Samstag von 12-23 Uhr servieren wir warme Küche bis 20 Uhr.

Kontakt

Nikolaihof

Familie Saahs

3512 Mautern, Nikolaigasse 3

02732 82901



https://www.nikolaihof.at