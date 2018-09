Am Nikolaihof erwarten Sie ein traumhaftes Ambiente und gepflegte Gastlichkeit! Bei einem besonderen Glas Wein kann die exzellente Küche von Christine Saahs mit allen Sinnen erlebt werden. Die bio-zertifizierte Weinstube bietet Gästen Platz in unterschiedlichsten und stilvollen Räumlichkeiten sowie in bezaubernder Atmosphäre im Hof unter der Kaiserlinde. Feiern lässt es sich am Nikolaihof Wachau besonders stilvoll. Die festlichen Räume eignen sich hervorragend für Firmenfeiern und bieten ein wunderbares Ambiente für Taufen, Geburtstage, Firmungen und Hochzeiten bis zu ca. 130 Personen!

Öffnungszeiten

10.10.2018 - 10.11.2018

Mi, Do, Fr ab 17 Uhr, Sa ab 12 Uhr

Kontakt

Nikolaihof-Wachau

Familie Saahs

3512 Mautern, Nikolaigasse 3

02732 82901



http://www.nikolaihof.at