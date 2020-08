Erstellt am 23. August 2020 (00:00)

Liebe Gäste, wir freuen uns sehr Sie zur Offenen Kellertür vom Mo, 24.- So, 30. August in der Bunngasse begrüßen zu dürfen! Kosten Sie die ausgezeichneten Weine und köstlichen Hauerschmankerl in einem schönen Ambiente! Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Ebinger!

Öffnungszeiten

24.08.2020 - 30.08.2020

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Offene Kellertür beim Weingut Ebinger

Familie Ebinger

2170 Poysdorf, Brunngasse 161

0664 2564315



https://www.weingut-ebinger.at/