Offene Kellertür im Weingut Hirtl.

Das Weingut blickt auf eine beinahe 300-jährige Geschichte zurück. Erste Aufzeichnungen über den Weinbau in der Familie finden sich im Jahr 1729. Aus der langen Geschichte des Poysdorfer Gutes und der traditionsreichen Weinbauvergangenheit der Familie Hirtl wird Wissen geschöpft, das in Kombination mit fortschrittlichem Know How neue Qualitätsmaßstäbe setzt. 2001 haben Martin und Andrea Hirtl den Betrieb übernommen und damit auch beachtliche 20 Hektar Rebfläche, die gewissenhaft und nach modernsten Standards bewirtschaftet werden.

