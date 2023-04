Erstellt am 09. April 2023 (00:00)

Liebe Heurigengäste, wir haben vom 9. - 23. April (Freitag und Samsatag ab 16 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr) geöffnet. Unser Presshausheuriger ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Der traditionelle Buschenschank mit einem Hauch Moderne lädt zu einem gemütlichen Abend mit saisonalen Speisen und hausgemachten Weinen ein. Im Erdgeschoss befindet sich das rustikal gehaltene Lokal mit einer Baumpresse aus dem Jahr 1800, die uns heute als Schank dient. Im kleinen Heimatmuseum im Obergeschoss werden die guten alten Zeiten bewahrt. Eine weitere Besonderheit die euch bei uns erwartet: Auf unserer idyllischen Terrasse kann man traumhafte laue Sommerabende genießen. Auf unserem Aussiedlerbauernhof gibt es für die Kinder einen großen Spielplatz, zwei Go - Karts, einen Streichelzoo sowie eine Fasslrutsche. Ab Sofort könnt ihr unsere hausgemachten Säfte und Weine sowie Gutscheine rund um die Uhr - 24 Stunden - 7 Tage die Woche in unserem Selbstbedienungsregal kaufen. Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch, Familie Mallin und Team!

Öffnungszeiten

09.04.2023 - 23.04.2023

Freitag und Samstag ab 16 Uhr, sowie Sonntag ab 15 Uhr geöffnet

Kontakt

Presshausheuriger Mallin

Familie Mallin

2123 Wolfpassing, Hauptstraße 168

0664 9248582



http://presshausheuriger.jimdofree.com