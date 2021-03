Viermal im Jahr können Sie uns in der Rohrendorfer Kellergasse besuchen kommen, wenn unsere Heuriger Tür und Tor öffnet. In der kälteren Jahreszeit lässt es sich bei unserem Kachelofen gut aushalten, und an heißen Sommertagen in unserem großen Gastgarten mit Blick über die Weinberge. Unsere Eigenbauweine in DAC-Qualität sowie hausgemachte Heurigenschmankerl lassen das Genießerherz höher schlagen. Saisonal bedingt kreiert die Chefin des Hauses so manches Gustostückerl, das sich zu kosten lohnt! Alles in allem.....wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten

11.03.2021 - 21.03.2021



Kontakt

Puchis Heuriger

J & M Puchinger

3495 Rohrendorf, Lindobelgasse 45

02732 76743; 0699 81421004



https://www.heurigerpuchinger.com