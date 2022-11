Das Komitee, die Standbetreiber und Hobbykünstler des Rabensteiner Advent laden am Samstag, den 26. November & Sonntag, den 27. November 2022 herzlich zum alljährlichen Rabensteiner Advent am Oggersheimerplatz und im GuK Rabenstein ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten, Bastelsachen, Turmblasen des Musikvereines und Handwerkskunst an den Adventmarktständen wird am Samstag um 17.00 Uhr vom Gemeindearzt Dr. Michael Stolz und Bürgermeister Kurt Wittmann, musikalisch umrahmt von der Musikschule Mittleres Pielachtal, der vom Dorferneuerungsverein Rabenstein organisierte Weihnachtsbaum erleuchtet. Beim Rabensteiner Künstleradvent im GuK Rabenstein werden beim Pfarrkaffee und beim Pfarrbastelmarkt handgefertigte Bastelsachen, Kaffee, Kekse und Kuchen angeboten. Von Schmiedearbeiten über Glückwunschkarten, Näharbeiten, Seidenblumengestecke, Glasmalerei, Schnitzereien, Schmuck, Aquarellen, Keramik bis hin zu Patchworkarbeiten ist für jeden Besucher etwas dabei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

26.11.2022 - 27.11.2022

Samstag 15-22 Uhr, Sonntag 12-19 Uhr

Kontakt

Rabensteiner Advent



3203 Rabenstein, Oggersheimerplatz





https://www.rabensteiner-advent.at