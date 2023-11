Erstellt am 06. November 2023 (00:00)

Wenn es darum geht gemütliche Stunden bei einem gutem Glas Wein und einer traditionellen Heurigenjause zu erleben sind Sie ebenfalls genau richtig bei uns. Egal ob Schweinsbraten, Geselchtes oder Wildspezialitäten: Wir bieten Ihnen alles, was das Herz begehrt. Natürlich ist alles selbstgemacht, und der dazu passende Wein darf nicht fehlen. Zweimal im Jahr haben Sie die Möglichkeit, uns zu besuchen und die hier genannten Köstlichkeiten selbst zu probieren. Der Termin im Juli bietet sich an, um eine der lauen Sommernächte in unserem von Steinmauern eingefassten Innenhof zu verbringen. Ab dem November haben Sie außerdem die Möglichkeit, unseren Jungwein „DoMani“ und diverse Fassproben der entstehenden Weine zu verkosten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

10.11.2023 - 19.11.2023



Kontakt

Rieder Weingut/Heuriger

Familie Rieder

3500 Krems-Egelsee, Sandlstraße 3

0664 1414417



http://www.weingutrieder.at