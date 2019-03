Erstellt am 11. März 2019, 00:00

Jeden ersten Sonntag im Monat haben wir einen Musikbrunch, unser nächster Termin findet am 7. April statt. Liebe Gäste- unser neues Restaurant "SCHLOSSKÜCHE" ist ab sofort für Sie zu oben angeführten Öffnungszeiten im Schloss Walpersdorf geöffnet. Zwischen 14-17 Uhr haben wir eine kleine Speisekarte für Sie! Für Feierlichkeiten aller Art öffnen wir gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten Montag u. Dienstag. Ruhetage Montag/Dienstag. Martin Blaunesteiner & Team freuen sich Sie in der Schlossküche in Walpersdorf begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten

Mi, Do 11-22 Uhr; Fr, Sa 11-23; Sonntage 11-17 Uhr durchgehend warme Küche

Kontakt

Schlossküche Walpersdorf Blauenstein

Martin Blauensteiner GmbH

3131 Walpersdorf, Schlossstraße 2

0699 193 07 883



http://www.blauenstein.at