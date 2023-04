Erstellt am 24. April 2023 (00:00)

Schmid Heuriger in Gobelsburg .

Seit Mai 2022 dürfen wir nun auch in Gobelsburg die Auszeichnung Top Heuriger tragen. Hier können Sie unsere Heurigenspezialitäten, Gebäck und Brot aus unserer kleinen Winzerbackstube sowie unsere delikaten Weine genießen! Gerne können wir Ihnen auch ab 10 Personen geführte "Weingenießer-Touren" -Wanderung durch unsere Weinrieden mit dem Winzer- mit anschließender Jause und Verkostung anbieten! Für Geburtstagsfeiern, besondere Anlässe, Feiern etc. richten wir Ihnen gerne Ihre individuellen Heurigen-Spezialitäten her! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

27.04.2023 - 07.05.2023



Kontakt

Schmid Heuriger in Gobelsburg

Familie Schmid

3550 Gobelsburg, Schloßstraße 56

0664 9131715



https://www.schmidwein.at/de/heuriger.html