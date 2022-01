Inmitten der für Ihre besonderen Tropfen bekannten Thermenregion, in Guntramsdorf, befindet sich unser Weinbaubetrieb. Mit äußester Sorgfalt und Fleiß gelang es uns, in den letzten Jahren unsere Anbaufläche von 1.5 ha auf 28 ha aufzustocken und so reifen über 200.000 Weinstöcke, in besten Bedingungen heran. Unser größtes Anliegen ist, unsere Kunden, gleich ob Händler, Gastronom oder dem weinliebenden Gast, welcher im eigenen „Heurigenrestaurant“ verwöhnt wird, stets die ehrlichste und beste Qualität zu liefern. Tradition, der Respekt vor der Natur und vor allem die Liebe zum Beruf finden Sie in unseren Weinen wieder. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

01.02.2022 - 20.02.2022

täglich ab 10 Uhr

Kontakt

Schup Heuriger

Gregor und Eva Schup

2353 Guntramsdorf, Josefigasse 8

02236 53291



http://www.schup.at