Liebe Heurigengäste, wir beiten Ihnen vom 1.+2. Mai, 7.-9.Mai & 13-16. Mai unsere Heurigenschmankerl mit verkleinerten Speisekarte zum Abholen an! Sie können sich Ihre köstlichen Speisen am Fr, Sa, 11-14 Uhr & 17-19 Uhr und am So,- u. Feiertag 11-14 Uhr bei uns abholen! Wir bitten Sie herzlich um Vorbestellung einen Tag vorher unter Tel. 02255/ 6335. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Bestellung! Alles Liebe Ihre Familie Nitzky!

Öffnungszeiten

01.05.2021 - 16.05.2021

Geöffnet jeweils am 1.+2. Mai, 7.-9.Mai & 13.-16. Mai

Kontakt

Speisenabholung beim Mostheurigen Nitzky

Familie Nitzky

2443 Deutsch-Brodersdorf, Untere Hauptstraße 9

02255 6335