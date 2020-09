Liebe Heurigengäste, wir haben vom 11.9. - 13.9. und vom 18.9.-20.9. jeweils von 16-23 Uhr für Sie geöffnet. Über Uns: Renate Klauser-Braun und Otto Braun haben zwar ihre beruflichen Schwerpunkte im medizinischen Bereich gewählt, sind aber noch während ihrer aktiven Schaffenszeit und auch im Hinblick auf den einmal eintretenden (Un-)Ruhestand kulinarisch, önologisch und bewirtungstechnisch sehr interessiert.Nach Erwerb und Umbau des Stadels am Passauerplatz haben sie die „Stadelschank zur Römermauer“ eröffnet, die sich innerhalb des ehemaligen römischen Kastells „Cannabiaca“ befindet und teilweise auf antiken Mauern steht. Otto Braun übernimmt in der Küche die Organisation und legt auch Hand an bei der Zubereitung heimischer Schmankerln. Er wird dabei tatkräftig von mehreren engagierten Köchinnen und seinem italienischen Kochfreund Stefano unterstützt, der mittlerweile für seine ausgezeichnete Antipasti-Platte bekannt ist.Renate Klauser-Braun widmet sich (gemeinsam mit einigen fleißigen Kellnerinnen und Kellnern) im Service um das leibliche Wohl der Gäste. Die Schankbetreuung wird vom bewährten Duo G&G (Günther und Gerhard) übernommen, die auch den selbstgemachten Minz-Zitronensaft sowie den Römermost mit gekonnter Hand frisch mixen. Die Stadelschank ist aber eigentlich nur ein Teil der Heurigengeschichte vom Passauerplatz, denn schon in den 50er-Jahren wurde hier ein Heuriger betrieben, der sogenannte Brücklmeier-Heurige. In den späten 80er-Jahren wurde dann bereits mit recht einfachen Mitteln und großem Publikumsinteresse der selbstgemachte Wein ausgeschenkt. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

11.09.2020 - 20.09.2020

jeweils von Freitag bis Sonntag von 16-23 Uhr geöffnet

Kontakt

Stadelschank zur Römermauer

Familie Klauser-Braun

3424 Zeiselmauer, Passauerplatz 5

0676 5138518



http://www.stadelschank.at