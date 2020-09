Erstellt am 14. September 2020 (00:00)

Täglich warme Speisen (Surschnitzel, Pommes,Schnitzelsemmel, heiße Kartoffel, Surstelze am Samstag; Am Sonntag Rinderbraten! Hausgemachte Heurigenspezialitäten aus eigener Produktion z.B. Weinbergteller; Hausgemachte Mehlspeisen. Feuerflecken Do + Fr liebevoll von der Chefin zubereitet! Familie Fahrnecker freut sich, Sie beim Sturm-Heurigen begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten

17.09.2020 - 20.09.2020

Donnerstag bis Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr geöffnet

Kontakt

STURM-Heuriger Anton und Edith FAHRNECKER

Anton und Edith Fahrnecker

3125 Kuffern, Kellergasse 23

0676 5544143