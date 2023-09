Erstellt am 30. September 2023 (00:00)

Sturmfest in der Poysdorfer Kellergstetten .

Liebe Gäste, wir veranstalten am 7. Oktober in der Poysdorfer Kellersgstetten wieder mit dem 40. Poysdorfer Winzerlauf unser Sturmfest. LIVE Musik ab 19:30 Uhr Meister Grössing & seine Homöopathen Am Sonntag 8 Oktoer findet der Wandertag statt. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

07.10.2023 - 07.10.2023

Kinderläufe ab 13:45 Uhr, Haupt- u. Hobbylauf um 15:30 Uhr

Sturmfest in der Poysdorfer Kellergstetten

mit 40. Poysdorfer Winzerlauf

2170 Poysdorf, Poysdorfer Kellergasse



http://www.poysdorf.gv.at