Erstellt am 11. September 2023 (00:00)

STURMFEST in Wultendorf .

Sturmfest von 16. - 17. September in Wultendorf am Dorfplatz, Erntedankfest am Sonntag ab 10 Uhr und danach ab 11 Uhr Mittagstisch und Heurigenbetrieb. Der Veranstalter, Verschönerungsverein Wultendorf freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

16.09.2023 - 17.09.2023

Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Kontakt

Verschönerungsverein Wultendorf

2134 Wultendorf, Wultendorf 165

0676 3510188