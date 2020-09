Sturmfest bei den Winzerinnen •Heurigen mit Sturm in Eibesthal Mahlzeit statt Prost! Das Weingut Faber-Köchl schenkt am 12. September 2020 ganz frischen Sturm aus. Dazu servieren die Winzerinnen bei ihrem Sturmfest in Eibesthal Spezialitäten vom hauseigenen Turopolje-Schwein und selbstgemachten Flammkuchen. Nichts passt besser zu einem guten Glas Sturm als dieses herzhafte Gericht samt ein paar Streifen Speck. Reservierungen bitte an office@faber-koechl.at oder unter +43 664 185 81 73

12.09.2020 - 12.09.2020

ab 14 Uhr geöffnet

Sturmzeit im Hause Faber-Köchl

Familie Faber-Köchl

2130 Eibesthal, Am Schenkberg 11

0664 1858173



http://www.faber-koechl.at