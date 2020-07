Liebe Gäste! Beim alljährigen Summerwine-Heurigen am Weingut Faber-Köchl in Eibesthal bei Mistelbach servieren Maria und Anna nicht nur ihre Weine, sondern auch selbstgemachte Speisen. Besonders beliebt: Die Gerichte vom Turopolje-Schwein aus hauseigener Produktion. Zudem ist der Summerwine auch für seine vegetarischen und veganen Schmankerl bekannt. Er gilt nicht zu unrecht als ein Highlight im Weinviertler Heurigen-Kalender! Schinken und Speck sind fertig geselcht. Der Turopolje-Teller wartet schon auf euch! Ürbigens das am meisten bestellte Gericht bei unserem Heurigen! NEU: Picknick-Korb// Wir haben uns für euch etwas Neues überlegt: unseren Picknick-Korb fürs Wein-Wandern – mit unseren selbstgemachten Heurigen-Schmankerln sowie einer Flasche Wein inkl. Gläser, Teller und Besteck. Ihr holt euch den Picknick-Korb nach Vorbestellung einfach bei uns am Weingut Faber-Köchl in Eibesthal ab, wandert zu unseren Weingärten oder unserer Kellerei und genießt das Weinviertel pur! Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch, Ihre Familie Faber Köchl!

Öffnungszeiten

24.07.2020 - 09.08.2020

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

"Summerwine" Buschenschank Faber-Köchl

Familie Faber Köchl

2130 Eibesthal, Am Schenkberg 11

02572 4484



http://www.faber-koechl.at