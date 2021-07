Liebe Gäste! Abseits des Weingartens sind wir gerade in freudiger Aufregung! Denn unser Buschenschank Summerwine startet nächsten Freitag. Von Freitag, 23.7. bis Sonntag, 8.8.2021 haben wir wieder täglich ab 16 Uhr für Euch geöffnet. Ihr dürft euch auf viele selbstgemachte Speisen und eine gemütliche Atmosphäre bei uns am Weingut freuen! Natürlich gilt die 3G-Regel! Also bitte Eure Nachweise bereithalten, denn wir sind verpflichtet, sie auch zu kontrollieren. Beim alljährigen Summerwine-Heurigen am Weingut Faber-Köchl in Eibesthal bei Mistelbach servieren Maria und Anna nicht nur ihre Weine, sondern auch selbstgemachte Speisen. Picknick-Korb Weil es im letzten Jahr gut angenommen wurde, bieten wir beim Summerwine auch heuer Picknick-Körbe an – nicht zuletzt, damit das Abstand halten leichter fällt. Damit könnt ihr die Heurigen-Schmankerl in der Wiese bei unserer Kellerei oder im Weingarten genießen. Bitte um Vorbestellung! Zur Auswahl stehen: Turopolje Picknick-Korb • 1 Flasche GV Summerwine oder Zweigelt • 1 Liter Flasche Mineralwasser • Schinken, Speck, Weißer Rückenspeck • Blunzn, Leberwurst • Faschiertes Laibchen • Senf • 1 Glas Aufstrich Liptauer • 1 Glas eingelegte Zucchini • Gurkerl • Je 2 Stück Bäcker-, Vollkorn- und Weißbrot • Ribiselkuchen Preis: 45 € (+20 € Pfand für Korb und Utensilien) Vegetarischer Picknick-Korb • 1 Flasche GV Summerwine oder Zweigelt • 1 Liter Flasche Mineralwasser • Weinviertel in Gläsern mit Hirsesalat, Belugalinsen, gebratenen Zucchini, Paradeisern und Hummus • Ziegenfrischkäse • Bergkäse • 1 Glas Aufstrich Liptauer • 1 Glas eingelegte Zucchini • Je 2 Stück Bäcker-, Vollkorn- und Weißbrot • Ribiselkuchen Preis: 45 € (+20 € Pfand für Korb und Utensilien) Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch, Ihre Familie Faber Köchl!

Öffnungszeiten

23.07.2021 - 08.08.2021

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

"Summerwine" Buschenschank Faber-Köchl

Familie Faber Köchl

2130 Eibesthal, Am Schenkberg 11

02572 4484



http://www.faber-koechl.at