Die Tattendorfer Winzer laden am Samstag, den 27.4. in den beschaulichen Ort in der Thermenregion ein. 11 Weinbaubetriebe öffnen ihre Türen zur Verkostung und zum Ab-Hof-Verkauf. Die Frühlingszeit, die Zeit in der alles zu blühen beginnt, ist eine wunderschöne Zeit, um bei einem gemütlichen Spaziergang die Weine der Tattendorfer Winzer zu verkosten. Kommen Sie einfach vorbei, genießen Sie einen tollen Tag mit tollen Weinen und überzeugen Sie sich selbst davon, was Tattendorf, "der kleine Ort der großen Weine" zu bieten hat. Teilnehmende Betriebe: Weingut Familie Auer, Weingut Dachauer in der Mühle, Weingut Johannes Dachauer, Weingut Dopler, Weingut Fuchs, Weingut Heggenberger, Weingut Knötzl, Winzerhof Landauer-Gisperg, Weingut Reinisch Alfred, Johanneshof Reinisch, Lerchenfelderhof Schödinger Bei jedem Winzer ist ein regionaler Genusspartner zu Gast, der seine selbstgemachten kulinarischen Produkte vorstellt, - es gibt auch die Möglichkeit zum Einkaufen und Genießen zu Hause. Check-in beim Infostand am Raiffeisenplatz oder bei allen teilnehmenden Winzern möglich. Ticket: € 25.- (inkl. persönlichem Verkostungsglas und 15-Euro-Einkaufsgutschein, welcher im Laufe des Tages eingelöst werden kann.) MEHR INFO: https://www.facebook.com/offenetuertattendorf/

Öffnungszeiten

27.04.2019 - 27.04.2019

von 14 Uhr bis 20 Uhr

Kontakt

TAG DER OFFENEN TÜR IN TATTENDORF

Weinbauverein Tattendorf

2523 Tattendorf,



http://www.facebook.com/offenetuertattendorf