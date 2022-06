Erstellt am 13. Juni 2022 (00:00)

Erstellt am 13. Juni 2022 (00:00)

Unsere Familie führt nun schon seit über 30 Jahren einen jährlich stattfindenden Mostheurigen, um unsere selbstgemachten Spezialitäten unter die Leute zu bringen. Von prämierten Mosten bis zu Apfel & Birnensaft sowie auch das ein oder andere Schnäpschen wird bei uns aus dem Obst des hauseigenen Gartens hergestellt. Getreu dem Motto „zum guaden Most a guade Kost“ bieten wir allerlei selbstgemachte Schmankerl vom Speck bis zur Schaumrolle an. All unsere Spezialitäten werden seit Generation mit dem hauseigenen Familienrezept hergestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ​

Öffnungszeiten

15.06.2022 - 10.07.2022

Do - Sa ab 14:00 UhrSo & Feiertag ab 11:00 Uhr

Kontakt

Wagner-Hubbauer Mostheuriger

Familie Wagner-Hubbauer

3251 Purgstall, Petzelsdorf 4

07489 8734



https://www.wagner-hubbauer.at/