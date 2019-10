Erstellt am 08. Oktober 2019 (00:00)

Erstellt am 08. Oktober 2019 (00:00)

"Walk Around" Tattendorf .

Erleben Sie die Vielfalt von Wein und Kulinarik in Tattendorf! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

12.10.2019 - 12.10.2019

Von 14 - 20 Uhr geöffnet

Kontakt

"Walk Around" Tattendorf

In Tattendorf bewegt sich was!

2523 Tattendorf, Raiffeisenplatz

02253 81432