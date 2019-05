Erstellt am 25. Mai 2019 (00:00)

Am 31. Mai laden wir Sie herzlich ab 18 Uhr zur langen Nacht der Kellergassen in die Schindergasse in Herrnbaumgarten ein. Es erwarten Sie spannende Führungen und für Speis und Trank ist bestens gesorgt; Freier Eintritt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

27.05.2019 - 02.06.2019

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Wein.Keller.Sporr - Offene Kellertür

Familie Sporr

2171 Herrnbaumgarten, Schindergasse

0664 2443329



https://www.wein-keller-sporr.at/