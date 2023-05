Wir sind der Südlichste Weinbaubetrieb der „Thermenregion“ und sind auch Mitglied der „Genuss Region Apfel Most“. All unsere Spezialitäten werden ausschließlich in unserem Betrieb produziert. Das gilt für die Fleischverarbeitung (Blut-, Leber-, Presswurst, etc….) genauso wie für unser Wein, Most und Destillate Angebot. Während des Heurigenbetriebes richten wir gerne, gegen Vorbestellung, Fleisch- und Käseplatten her. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

26.05.2023 - 04.06.2023

Mo.-Fr. ab 16:00, Sa. So. und Ft. ab 10:00 Uhr

Kontakt

Wein- und Mostheuriger HADL

Familie Hadl

2731 Gerasdorf, Gerasdorf 46

02638 77359



http://wein-most-hadl.at