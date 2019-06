Unser Lokal liegt am Fuße der Hohen Wand, am Beginn des Schneeberg-Gebietes. Rothengrub, die Haltestelle der Schneebergbahn ist nur 70 Meter von uns entfernt. Der Betrieb umfaßt ein Heurigenlokal, einen Ab-Hof-Verkauf, einen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieb, sowie ein kleines Damwildgatter. Die aus eigener Erzeugung stammenden Rinder und Schweine, wie auch das Damwild bilden die Grundlage der bodenständigen Speisen, die wir in unserem gemütlichen Heurigenlokal anbieten. Die für die Wildspezialitäten verwendeten Rehe und Wildschweine stammen aus der Region. Bereits die Römer wußten unsere Gegend für den Weinbau zu nutzen. Wir empfehlen zu den genannten Speisen einen milden, samtigen Blauen Portugieser aus dem eigenen Weingarten oder unseren selbstgemachten Traubensaft bzw. Obstmost. Als krönenden Abschluß bieten wir Ihnen eine Auswahl an hauseigenen Bränden. In der warmen Jahreszeit ist für Kühle und Gemütlichkeit im überdachten Hof gesorgt. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

19.06.2019 - 30.06.2019



Kontakt

Wein- und Mostheuriger Haselbacher

Familie Haselbacher

2732 Willendorf, Puchbergerstraße 45

02620 2253



http://www.heuriger-haselbacher.com