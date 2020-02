In unserem wunderschönen und gemütlichen Lokal bieten wir Ihnen ausgezeichnete Eigenbau-Weine und kulinarische Schmankerl aus der Region an. Alle Köstlichkeiten beziehen wir von örtlichen Bauern und Gewerbebetrieben. Das kalte und warme Speiseangebot richtet sich hauptsächlich nach der Saison. Backhenderl, ein reichhaltiges Käseangebot, verschiedenste Salate, selbstgemachte Auftriche und vieles mehr finden Sie an unserem Buffet. Abrunden können Sie Ihren Heurigenbesuch mit unseren hausgemachten Mehlspeisen, einem kleinen Stamperl oder unseren handgeschöpften Schimmelbauer-Schokoladen in den Geschmacksrichtungen “Neuburger” und “Zweigelt”. Wir wünschen Ihnen einen genüsslichen Aufenthalt in unserem Haus!

Öffnungszeiten

11.02.2020 - 01.03.2020



Kontakt

Weinbau Baumgartner

Johann Schimmelbauer

2353 Guntramsdorf, Kirchengasse 11

02236 53504



http://www.schimmelbauer.at