Erstellt am 05. Juni 2023 (00:00)

Erstellt am 05. Juni 2023 (00:00)

Unser reichhaltiges kaltes und warmes Heurigenbuffet verwöhnt jeden Gaumen. Es gibt traditionelle Schmankerl, regionaltypische, saisonbezogene Gerichte, Grillspezialitäten und vegetarische Speisen. Bei unserem Heurigen bieten wir neben einer Vielzahl unserer Eigenbauweine auch süßen Traubensaft und naturtrüben Apfelsaft aus der Region (BIO-Hofladen "Annahof", Laab im Walde) an. Feste gehören gefeiert und dazu bieten wir Ihnen unsere Räumlichkeiten gerne während der Aussteckzeiten an. Unser Stüberl bietet Platz für 10, 30 oder 60 Personen. Das Speisenangebot kann individuell auf Platten oder für ein Stehbuffet zusammengestellt werden - so können Sie Ihre Feier gestalten wie Sie es möchten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

08.06.2023 - 25.06.2023



Kontakt

WEINBAU DREXLER-LEEB

Familie Drexler

2380 Perchtoldsdorf, Hochstraße 65

01 8697660



http://www.drexler-leeb.at