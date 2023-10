In der gemütlichen Atmosphäre unseres Heurigenlokals oder auf der sonnigen Terrasse bieten wir Ihnen unsere Weinspezialitäten und ausgesuchte lokale „Schmankerl“. Sie haben die Möglichkeit alle unsere Produkte sei es Wein, Obstbrand, Liköre oder Traubensaft glasweise zu genießen. Natürlich können Sie auch unsere Weine zu „Ab-Hof“ Preisen mitnehmen. Unser Heurigen befindet sich in Straß in der Langeloiser Straße: vom Kreisverkehr Hadersdorf kommend, nehmen Sie in Straß die erste links Richtung Kammern. Das letzte Haus auf der rechten Seite gegenüber der Ortstafel Straß ist das Weinbergstüberl. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

20.10.2023 - 05.11.2023

Frreitag bis Sonntag ab 15 Uhr

Kontakt

Weinbau Eisenbock

Familie Eisenbock

3491 Straß, Langenloiser Straße

02735 2637



https://www.weinbau-eisenbock.at