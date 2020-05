Erstellt am 17. Mai 2020 (00:00)

Griaß euch, wir laden sehr herzlich zum „ 2. Junior - FrühlingsHeurigen“ - Do 21. bis So 24. Mai 2020! Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen! Unser Zeichen: wir öffnen erstmals unseren Bauerngarten für euren PicknickGENUSS! Mehr auf: www.weinbau-rappold.at Im Hof & Lokal (mit genügend Abstand) servieren wir „motiviert - saisonal & mit südlichem Touch “ – •Heurigen-Tapas • Spargel grün wie weiß • Haus-, Fisch- & Wildspezialitäten, •Omas Nachspeis´ mit Erdbeeren dazu White MARK pur, fruchtigen Riesling oder an`xunden Red MARK genießen! Alles zu eurem WOHL! Erdbeer-Melonenbowle, Spritzer–Variationen & original italienische Crissini knabbern! Don´t forget: Fr & So – BurgerDAY! Wir freuen uns auf eure baldige RESERVIERUNG •0664 414 2092• mit jugendlichen Grüßen die Wirtsleut` Markus & Stefan, Familie & team!

Öffnungszeiten

21.05.2020 - 24.05.2020



Kontakt

Weinbau & Heuriger Rappold - Schlegl

Familie Rappold - Schlegl

2551 Lindabrunn, Hernsteinerstraße 97

0664 4142092