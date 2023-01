Erstellt am 23. Jänner 2023 (00:00)

Weinbau mit Tradition Seit mittlerweile acht Generationen ist unsere Familie eng mit dem Weinbau verbunden. Ursprünglich waren unsere Vorfahren Fassbinder aus dem deutschen Allgäu, die sich im wunderschönen Gumpoldskirchen niederließen und 1790 den Weinbaubetrieb gründeten. Gemeinsam mit unseren Söhnen führen wir unser Unternehmen samt Heurigen in Mödling. Jeder bringt seine Stärken und Blickwinkel ein und hilft mit, unseren Weinbaubetrieb und die Weine weiterzuentwickeln. Unser großes Sortiment an natürlichen, sortentypisch ausgebauten Tropfen reicht von spritzigen Weißweinen, über kräftige Rotweine bis hin zu Sekt, Schnaps und Traubenkernöl. An unserem typischen Heurigenbuffet erwarten Sie selbstgemachte Aufstriche und Salate, Blunze, Presswurst, Kümmelbraten und von der Chefin gebackene Mehlspeisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten

25.01.2023 - 12.02.2023



Kontakt

Weinbau Taufratzhofer

Familie Taufratzhofer

2340 Mödling, Quellenstraße 3

02236 22618



http://www.taufratzhofer.at