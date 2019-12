Erstellt am 31. Dezember 2019 (00:00)

Was passt zu einem herrlichen, vollmundigen Tröpferl besser als ein deftiges Heurigen-Buffet? Bei uns gibt´s alles was Ihr Herz begehrt. Kaltes- und warmes Buffet, Salate, separate Beilagen sowie herzhafte typische Heurigenmenüs. Für die Zuckergoscherl unter Ihnen haben wir in unserer Vitrine täglich hausgemachte Mehlspeisen vorrätig. Wir würden uns freuen, Sie und Ihre werten Bekannten bei einem unserer Buschenschanktermine als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!

01.01.2020 - 12.01.2020



Weinbau und Buschenschank MAYER

Familie Mayer

2380 Perchtoldsdorf, Brunnergasse 38

01 8693917



http://www.weinbau-mayer.at