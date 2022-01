Erstellt am 19. Januar 2022 (00:00)

Wir sind überzeugt, wer einen herausragenden Heurigen betreiben will, darf nicht von gestern sein. Im Gegenteil. Daher bemühen wir uns stetig darum, Bodenständigkeit und Tradition hochzuhalten und diese interessant und qualitätvoll mit Neuem zu verbinden. Sei es beim Wein, der selbstverständlich aus den eigenen Weingärten stammt. Sei es in der Küche wo wir so viel wie möglich selber machen und immer wieder Neues erfinden. Gepflegte Gastlichkeit mit herausragenden Weinen ist unser Motto. Wir freuen uns auf Sie.

Öffnungszeiten

21.01.2022 - 30.01.2022



Kontakt

Weinbau und Heuriger BARBACH

Familie Barbach

2380 Perchtoldsdorf, Rudolfgasse 8

01 8698378



http://www.weinbau-barbach.at