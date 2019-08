Unser Betrieb liegt im Herzen des Weinviertels im Bezirk Mistelbach. Die Weingärten verteilen sich über die Orte Eibesthal, Wilfersdorf und Erdberg. In Hobersdorf befindet sich die Kellerei. Bewirtschaftet wird der Betrieb in dritter Generation von Gerhard Weindl, er ist seit 2012 allein verantwortlich für die Weine zuständig. Davor wurde dieser von seinen Eltern Barbara und Herbert geführt. Mit einer neuen Generation brechen auch immer Veränderungen an und so ist Gerhard bemüht das Bestehende mit großer Sorgfalt zu pflegen und den Betrieb dennoch mit neuen Ideen und Taten weiterzuentwickeln. Mit unserem Werken in den Weingärten, unserem Tun im Weinkeller und den Umgang mit unseren Kunden bemühen wir uns, eine ausgewogene Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden.

15.08.2019 - 18.08.2019

Geöffnet ab 16 Uhr

Weindl Weine - Offene Kellertür

Familie Weindl

2193 Hobersdorf, Wienerstraße 37

0699 11108741



http://www.weinbau-weindl.at